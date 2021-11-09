Зеленский назначил на 10 ноября внеплановое заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на среду, 10 ноября, заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Как сообщает «Страна», украинские силовики соберутся в 13.30 (14.30 мск) в Офисе президента. Тематика встречи не раскрывается.

Издание отмечает, что обычно такие заседания проводятся по пятницам, однако сейчас этот порядок был нарушен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов. По его словам, закон «коренным образом» меняет «отношения между крупным бизнесом и политиками».

«Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии», — написал Зеленский в своем Twitter. Он также пообещал, что «не позволит сломать закон».