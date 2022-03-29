Мединский: Россия сделает два шага навстречу Украине для деэскалации

Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский заявил, что Москва делает два шага навстречу Киеву для деэскалации. Об этом сообщает ТАСС.

«Я могу со своей стороны сказать, что мы также делаем два шага по деэскалации конфликта навстречу», — сказал он.

Мединский уточнил, что эти шаги касаются политической и военной частей.

По его словам, на встрече в Стамбуле Россия получила от Украины понятно сформулированную позицию.

Раннее сообщалось, что переговоры двух делегаций в Стамбуле продлились около трех часов. Они проходили во дворце Долмабахче на европейской стороне Босфора в закрытом для прессы режиме.

Ожидается, что переговоры продолжатся в среду, 30 марта.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».