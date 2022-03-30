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В РФ выразили обеспокоенность в связи с «зачисткой» Украиной лидеров общественного мнения

Постпред при ООН Небензя: РФ обеспокоена «физической зачисткой» Киевом неугодных лидеров общественного мнения

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Россия выражает обеспокоенность в связи с «физической зачисткой» Киевом неугодных лидеров общественного мнения, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас возникают серьезные опасения в связи с осуществляемой киевским режимом физической зачисткой неугодных лидеров общественного мнения», — сказал дипломат.

Он также указал, что речь идет, в частности, о похищении гражданской активистки Елены Бережной, а также об аналогичных сообщениях о пропаже оппозиционного политика Василия Волгина, политологов Дмитрия Джангирова и Юрия Дудкина, журналистов Дмитрия Скворцова и Юрия Ткачева, обысках у политолога Михаила Погребинского.

Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщал, что при попытке пересечения границы с Польшей был захвачен и похищен депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

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Операция на Украине. Новости
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