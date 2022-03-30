Россия обвинила США в противоречии словам о приверженности дипломатии

Реакция Госдепартамента Соединённых Штатов на высылку российских дипломатов противоречит заявлениям Вашингтона о приверженности дипломатической работе. Об этом заявили в посольстве РФ в США.

«Приветствие решения о выдворении наших сотрудников расцениваем как противоречащее заявлениям руководства США о приверженности дипломатии в урегулировании глобальных проблем», — говорится в заявлении, которое цитирует Life.ru.

В посольстве выразили солидарность с коллегами, которые столкнулись с недружественными действиями западных государств.

Также в российской дипмиссии призвали Вашингтон и его партнёров отказаться от деструктивного курса на подрыв дипломатии, которая так важна в условиях нынешней политической обстановки.