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МИД КНР не подтвердил готовность Пекина выступить гарантом безопасности Украины

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РИА «Новости»

Китай продолжит играть конструктивную роль и оказывать содействие для нормализации ситуации вокруг Украины, но при этом будет придерживаться собственных методов. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, готова ли китайская сторона выступить гарантом мирного соглашения между Москвой и Киевом.

«Мы намерены взаимодействовать с каждой из заинтересованных сторон для того, чтобы вооруженный конфликт между Россией и Украиной завершился в ближайшее время», — сказал китайский дипломат.

Ранее глава МИД КНР ВАН И в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в китайском городе Тунси заявил, что отношения Китая и России сохранили правильное направление.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

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Кризис на Украине
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