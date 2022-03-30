МИД КНР: противоречия в сфере безопасности в Европе привели к кризису на Украине

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в китайском городе Тунси заявил, что именно противоречия в сфере безопасности в Европе, которые копились долгие годы, привели к кризису на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Проблема Украины имеет сложные исторические истоки и причины, она стала взрывом тех противоречий в сфере безопасности, которые на протяжении долгого времени копились в Европе», — сказал китайский дипломат.

Он также добавил, что Пекин поддерживает усилия Киева и Москвы по продолжению мирных переговоров.

Ранее Ван И в ходе переговоров с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши в китайском городе Тунси заявил, что Пекин призывает остерегаться негативного влияния кризиса на Украине на другие регионы.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».