Украина вынесет на референдум вопрос о мирном соглашении с Россией

Подписание мирного соглашения с Россией будет вынесено на всенародный референдум после того, как РФ выведет войска на позиции от 23 февраля. Об этом в ходе брифинга заявил советник главы офиса Владимира Зеленского и член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк, сообщает Reuters.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров России и Украины. Переговорный процесс проходил в закрытом для прессы режиме. Российскую делегацию представлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам встречи он назвал продуктивными прошедшие в Стамбуле переговоры.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной прошел 28 февраля, затем делегации встретились еще два раза, после чего переговорный процесс перешел в видеоформат. Кроме того, в рамках дипломатического форума в Анталии прошла встреча глав МИД двух государств.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Национальной общественной телерадиокомпании страны заявил, что любые компромиссные договоренности с Россией необходимо вынести на общенациональный референдум.