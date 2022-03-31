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Зеленский заявил, что подписал указ об отзыве украинского посла из Марокко

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Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ, которым отзывает посла из Марокко. Об этом сообщает ТАСС.

«Есть те, кто зря тратят время и работают только на то, чтобы оставаться на должности. Сегодня я подписал первый указ об отзыве такого человека, такого посла Украины из Марокко. Также возвращен посол из Грузии», — рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что также ждет «конкретных результатов от работы представителей в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и в странах Африки».

Кроме этого, Зеленский добавил, что ждет результатов от военных атташе, а «дипломатический фронт является одним из ключевых фронтов, на котором все должны работать эффективно».

Ранее Зеленский выпустил указ, который предполагает отзыв украинских миротворцев, принимающих участие в международных операциях по поддержанию мира, обратно в страну.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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