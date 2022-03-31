Зеленский заявил, что подписал указ об отзыве украинского посла из Марокко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ, которым отзывает посла из Марокко. Об этом сообщает ТАСС.

«Есть те, кто зря тратят время и работают только на то, чтобы оставаться на должности. Сегодня я подписал первый указ об отзыве такого человека, такого посла Украины из Марокко. Также возвращен посол из Грузии», — рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что также ждет «конкретных результатов от работы представителей в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и в странах Африки».

Кроме этого, Зеленский добавил, что ждет результатов от военных атташе, а «дипломатический фронт является одним из ключевых фронтов, на котором все должны работать эффективно».

Ранее Зеленский выпустил указ, который предполагает отзыв украинских миротворцев, принимающих участие в международных операциях по поддержанию мира, обратно в страну.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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