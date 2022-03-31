Посольство Словении в Киеве осталось без флага из-за его сходства с триколором России

Словенское посольство в Киеве осталось без флага перед входом, так как он очень похож на российский триколор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Словенское агентство печати, которое ссылается на временного поверенного в делах страны на Украине Боштьяна Лесьяка.

В публикации отмечается, Лесьяк, прибыв в украинскую столицу, поднял словенский флаг перед посольством.

«Когда мы прибыли в Киев, было достаточно ветрено. Мы с гордостью подняли словенский и европейский флаги, они красиво развевались на ветру», — заявил Лесьяк.

Он подчеркнул, что через пару дней ветер стих, в результате этого флаги опустились, а словенский триколор с гербом стал напоминать флаг РФ.

Из-за этого к временному поверенному в делах Словении обратились представители украинской нацгвардии и полиции с просьбой «временно снять словенский флаг, потому что он слишком похож на российский». В итоге на сегодняшний день флаг перед входом в посольство Словении на Украине отсутствует.

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