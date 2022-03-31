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Глава МИД Грузии назвал неприемлемыми разговоры о референдуме по вхождению Южной Осетии в состав РФ

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Sputnik/РИА «Новости»

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани считает, что разговоры о референдуме в Южной Осетии по присоединению к России являются неприемлемыми. Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно же, разговоры о проведении какого либо референдума [в Южной Осетии] являются неприемлемыми в тех условиях, когда территория Грузии оккупирована. У этой оккупации есть не только политическая, но и правовая оценка», — сказал он.

Накануне президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что страна в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ. В свою очередь пресс-секретарь Бибилова уточнила, что референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится после президентских выборов, которые пройдут 10 апреля.

В Госдуме РФ предположили, что референдум пройдет в мае-июне.

В начале августа 2008 года между Грузией и Южной Осетией возник конфликт. В связи с угрозой безопасности местных жителей, многие из которых были россиянами, Россия ввела в республику войска. Грузинские войска были вытеснены спустя пять дней боевых действий.

26 августа того же года Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Российские власти неоднократно заявляли, что суверенитет этих республик отражает сложившиеся реалии. Тбилиси, в свою очередь, все еще считает территорию республик частью Грузии.

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