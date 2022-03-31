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Путин подал декларацию о доходах

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2021 год. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Подал», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Законодательство обязывает госслужащих отчитываться о доходах, расходах и имуществе. Это должно быть сделано до 1 апреля (для рядовых чиновников этот срок истекает 30 апреля). После того как декларации проверяются, они публикуются на сайтах органов власти в течение двух недель.

Согласно декларации за 2020 год, тогда российский лидер заработал почти 10 млн руб. — его доход составил 9,994 млн руб., что почти на 270 тыс. руб. больше, чем годом ранее. В 2019 году Путиным было заработано 9,726 млн руб., а в 2018 году — 8,648 млн руб.

При этом перечень имущества российского лидера в декларации не изменился по сравнению с 2019 годом. Во владении главы государства числились квартиры (77 кв. м и 153,7 кв. м), а также гараж площадью 18 кв. м и гаражное место (18 кв. м). Кроме того, у политика были два автомобиля ГАЗ-М21 и одна «Нива», а также автоприцеп «Скиф». Все объекты, согласно документу, находятся на территории России.

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