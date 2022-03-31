Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Три очка Кучерова не спасли «Тампу» от проигрыша... 05:17
В ФРГ хотят увеличить льготы на газ для населения 04:59
Трамп: угроза США исходит не от России и Китая, а от политиков внутри... 04:49
Гол и передача Капризова позволили «Миннесоте» победить... 04:44
В МИД Китая иронично отреагировали на призывы США принять... 04:43
Кучеров забросил 12-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ 04:36
Трамп заявил, что Байден принес США худшие времена в истории 04:22
Стало известно, что Зеленский отверг предложение Шольца по России 04:21
Баженов о матче «Спартак» — «Локо»:... 03:59
В ночном клубе Баку случился взрыв 03:58

Париж объяснил, когда возобновятся дискуссии о вступлении Украины в ЕС

Слушать
Остановить
close
100%
AP

Обсуждение вступления Украины в состав Евросоюза может вестись только после окончания конфликта. Об этом заявил глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан, передает ТАСС.

«На версальском саммите лидеры 27 стран ясно заявили, что судьба Украины связана с Европой <...> После окончания конфликта Евросоюз не будет прежним, равно как сама Украина. В этот момент и надо будет об этом говорить», — пояснил министр.

Также представитель Франции, заявил, что Париж изучит возможность выступить в качестве гаранта в украинском урегулировании, если подобное предложение поступит.

«Вопрос гарантий должны решать Россия и Украина <...> Мы с вниманием относимся к предложениям [президента Украины] Владимира Зеленского. Если они нам поступят, мы их изучим с позитивным вниманием <...> Нейтралитет не может функционировать без гарантий безопасности, и контуры этого нужно определить двум сторонам», — подчеркнул Ле Дриан.

Как пояснил ранее член украинской делегации Давид Арахамия, Украина видит гарантами своей безопасности страны Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН): Великобританию, Германию, Канаду, Польшу, Израиль, Турцию, КНР и Россию.

В ходе переговоров с Россией в Стамбуле украинская делегация потребовала гарантировать безопасность страны третьими государствами. Германия заявила о готовности предоставить такие гарантии, а Белый дом заявил, что США пока не могут конкретно обсуждать такие обязательства.

Лондон также согласился быть гарантом безопасности для Украины в случае обращения Киева.

Все новости на тему:
Кризис на Украине
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+