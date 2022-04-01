МИД Франции заявил о готовности изучить возможность стать гарантом безопасности Украины

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция готова изучить возможность стать гарантом безопасности Украины в случае принятия ею нейтрального статуса, сообщает РИА «Новости».

«Мы обратили внимание на предложения Владимира Зеленского. Если к нам с ними обратятся, мы изучим их с большим и позитивным вниманием. Очевидно, что нейтральный статус (Украины) невозможен без гарантий безопасности», — утверждает Ле Дриан.

Тем не менее, к прошедшим в Стамбуле переговорам Ле Дриан отнесся скептически — он считает, что встреча не принесла в переговорный процесс необходимого прорыва.

Ранее в МИД Франции прокомментировали переговоры России и Украины.

Глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан, заявил, что режима тишины, объявленного вчера Россией на несколько часов в Мариуполе, было недостаточно.

Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря. 7 марта в ДНР заявили об окружении города. 12 марта глава ДНР Денис Пушилин сказал, что Мариуполь является эпицентром военных действий.