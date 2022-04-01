Мединский опубликовал фото с онлайн-переговоров с делегацией Украины

Помощник президента России Владимир Мединский опубликовал в своем Telegram-канале фотографии с онлайн-переговоров российской и украинской делегаций.

«Продолжаем переговоры в режиме ВКС (видео-конференц связь — прим.). Наши позиции по Крыму и Донбассу – неизменны», — написал Мединский.

Предыдущий раунд переговоров между российской и украинской сторонами состоялся в очном формате 29 марта в Стамбуле. Переговорный процесс проходил в закрытом для прессы режиме. По итогам встречи Мединский назвал продуктивными прошедшие переговоры.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной прошел 28 февраля, затем делегации встретились еще два раза, после чего переговорный процесс перешел в видеоформат. Кроме того, в рамках дипломатического форума в Анталии прошла встреча глав МИД двух государств.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».