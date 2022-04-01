Во Франции анонсировали новые санкции против России

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в отношении России необходимо ввести новый пакет санкций, содержимое которого определят «в ближайшие дни», цитирует РИА «Новости».

По его словам, необходимость новых антироссийских ограничений была принята на саммите в Версале и на последней встрече стран Евросоюза.

Ранее The Wall Street Journal писала о планах ЕС ужесточить принятые в отношении РФ санкции, в частности рассматривается возможность ограничений против российских банков, криптовалюты и семей бизнесменов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».