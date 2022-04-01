На Украине приняли закон о запрете «пророссийских партий»

Верховная рада Украины приняла законопроект, согласно которому деятельность «пророссийских» политических партий в стране запрещена. Об этом заявила председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины остановил работу таких оппозиционных партий, как «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Наши», «Партия Шария», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава», «Прогрессивная социалистическая партия Украины», «Социалистическая партия Украины» и других. Такая мера была предпринята на время военного положения, которое действует на Украине.

Также стало известно, что украинские депутаты зарегистрировали законопроект, запрещающий публичное использование, изготовление и распространение символов Z, V и O для выражения поддержки России.

Этот законопроект предполагает уголовную ответственность в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком на пять лет с конфискацией имущества или без.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».