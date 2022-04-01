Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В ночном клубе Баку случился взрыв 03:58
Гинцбург рассказал подробности о ревакцинации от COVID-19... 03:51
Тарпищев о травме Медведева: пропуск грунта означает, что он не... 03:48
Россиянам раскрыли способ удалить личные данные из интернета 03:25
В Нальчике открыли первое в КБР арт-пространство... 03:24
Мостовой: когда сфолил Бека-Бека, ВАР почему-то нет, а когда забил... 03:04
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»... 03:00
В США заявили, что Западу не удалось парализовать экономику... 02:59
В Латвии заявили о прекращении поставок российского газа... 02:59
Посол РФ в Турции назвал четким ответ на вопрос... 02:48

Гендиректора «Антонова» уволили за то, что он не смог спасти «Мрию» от обстрела

Слушать
Остановить
close
100%
Reuters

Директор украинского авиаконцерна «Антонов» Сергей Бычков уволен с занимаемой должности за то, что не смог спасти от уничтожения самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия». Об этом сообщает iNews.

Самолет был уничтожен в период с 24 февраля по 3 марта после высадки на аэродроме «Гостомель» российского десанта. По данным, озвученным в эфире «Первого канала», в самолет попали украинские военные, обстреливавшие российских военных. В результате у него выгорела центральная часть фюзеляжа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восстановление «Мрии» потребует $3 млрд.

Ан-225 был выпущен в 1989 году для перевозки советских шаттлов «Буран». В результате задержки строительства, в самой программе запуска советского космического челнока самолет не участвовал и перевозил «Буран» лишь на авиасалон в Ле-Бурже.

После распада СССР и до 2000 года «Мрия» служила донором двигателей и запчастей для самолетов Ан-124 «Руслан», на базе которого и создавалась, а в 2001 году была восстановлена для перевозки крупногабаритных грузов.

В январе 2022 года НАТО предлагало Украине перебазировать «Мрию» в Европу, однако решение об этом не было принято.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+