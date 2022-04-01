Гендиректора «Антонова» уволили за то, что он не смог спасти «Мрию» от обстрела

Директор украинского авиаконцерна «Антонов» Сергей Бычков уволен с занимаемой должности за то, что не смог спасти от уничтожения самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия». Об этом сообщает iNews.

Самолет был уничтожен в период с 24 февраля по 3 марта после высадки на аэродроме «Гостомель» российского десанта. По данным, озвученным в эфире «Первого канала», в самолет попали украинские военные, обстреливавшие российских военных. В результате у него выгорела центральная часть фюзеляжа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восстановление «Мрии» потребует $3 млрд.

Ан-225 был выпущен в 1989 году для перевозки советских шаттлов «Буран». В результате задержки строительства, в самой программе запуска советского космического челнока самолет не участвовал и перевозил «Буран» лишь на авиасалон в Ле-Бурже.

После распада СССР и до 2000 года «Мрия» служила донором двигателей и запчастей для самолетов Ан-124 «Руслан», на базе которого и создавалась, а в 2001 году была восстановлена для перевозки крупногабаритных грузов.

В январе 2022 года НАТО предлагало Украине перебазировать «Мрию» в Европу, однако решение об этом не было принято.