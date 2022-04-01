Вашингтон и Лондон договорились продолжать давить на Россию

Великобритания и США договорились и дальше оказывать давление на РФ в связи с событиями на Украине. Об этом заявила британский министр иностранных дел Лиз Трасс по итогам телефонной беседы с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном, передает РИА «Новости».

«Мы договорились, что давление на Россию должно продолжиться, и мы будем работать вместе, чтобы устранить зависимость от российской энергии», — указала глава МИД Соединенного Королевства.

Она также подчеркнула, что Британия и ее союзники будут продолжать поддерживать Киев.

Ранее главы государств и правительств Евросоюза заявляли о готовности усилить санкционное давление на Россию и Белоруссию из-за ситуации на Украине.

До этого президент РФ Владимир Путин отмечал, что вводимые западными странами и международными организациями антироссийские санкции «сродни» объявлению войны, но «пока до этого не дошло».

24 февраля российский лидер заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».