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Белый дом: ситуация вокруг Украины может привести к голоду в Африке и на Ближнем Востоке

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Ron Edmonds/AP

Представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз заявила, что Белый дом обеспокоен вероятностью значительного ухудшения ситуации с продовольствием в некоторых регионах мира на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это вызывает большую обеспокоенность. Мы работаем с международными агентствами помощи, чтобы убедиться в наличии гуманитарной помощи, потому что мы обеспокоены, в частности Ближним Востоком, некоторыми регионами Африки и Востока», — рассказала Роуз.

Она подчеркнула, что Российская Федерация и Украина, выращивая пшеницу, сою и другие культуры, являются «хлебной корзиной» для многих регионов мира.

Ранее генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что события на Украине и санкции Запада против России спровоцировали рост цен на продовольствие, что может привести к голодным бунтам в беднейших странах мира.

Оконджо-Ивеала напомнила, что 35 африканских стран зависят от продовольствия, которое импортируется из черноморского региона. На Россию и Украину приходится 24% мировых поставок пшеницы.

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Кризис на Украине
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