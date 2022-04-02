Зеленский: Киев передал ряду стран проекты документов о гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обменялся с рядом стран проектами документов по гарантиям безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам нужны гарантии безопасности со стороны ведущих государств», — рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что речь может идти как о странах — членах Североатлантического альянса, так и о государствах, не входящих в альянс.

По словам Зеленского, Украина хотела бы, что государства, которые хотят этого, открыто присоединились к Соединенным Штатам, Великобритании, Германии, Франции, Турции.

«На данный момент я назвал те страны, которые уже выразили готовность стать гарантами или те, с которыми мы уже связались и обменялись некоторыми ранними проектами документов по гарантиям (безопасности)», — подчеркнул Зеленский.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция готова изучить возможность стать гарантом безопасности Украины в случае принятия ею нейтрального статуса.

Тем не менее, к прошедшим в Стамбуле переговорам Ле Дриан отнесся скептически — он считает, что встреча не принесла в переговорный процесс необходимого прорыва.