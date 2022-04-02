Медведев рассказал о позиции России по намерению Украины вступить в Евросоюз

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Москва уже озвучивала свою позицию по намерению Украины вступить в Европейский союз, она не против. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Если есть такое желание, вступайте, была бы честь предложена. И вроде европейцы теперь тоже очень захотели Украину», — написал политик.

При этом он напомнил о Черногории и Македонии, которые, прежде чем рассчитывать на членство в ЕС, должны были примкнуть к НАТО.

По словам Медведева, если в ЕС лидирует Брюссель, то в НАТО «Вашингтон главный», но поскольку Соединенные Штаты по сравнению с ЕС — более зрелый партнер, «1949 рождения», то «Брюсселем в целом тоже командует Вашингтон».

«А потому вопрос: как вступить в ЕС без членства в НАТО? Без согласия старшего партнера и захода в главный… альянс. Ответа нет. Сегодня, получается, никак», — подытожил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что Польша смотрит на территории Украины как на лакомый кусок.