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Британские силовики перечислили признаки обхода санкций россиянами

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Власти Великобритании следят за тем, чтобы подпавшие под санкции российские граждане не могли обходить ограничения. Об этом пишет РБК со ссылкой на совместное заявление государственных криминалистов королевства, входящих в Объединенную рабочую группу по сбору данных об отмывании денег (JMLIT).

Отмечается, что рекомендации были подготовлены британскими силовыми ведомствами.

Так, в Британии считают, что попавшие под ограничения россияне могут «прямо или косвенно» переводить активы в страны, где не поддерживают санкции против России, например, в ОАЭ, Турцию, Китай, Бразилию, Индию и ряд стран бывшего СССР.

Кроме того, россиянам вменяется использование альтернативных способов платежей, в частности криптовалюты, для доступа к платежной системе SWIFT.

Также предполагается, что значительные денежные средства переводятся при помощи криптоактивов. А владельцы компаний могут передавать свои активы членам семьи или партнерам, говорится в заявлении.

Накануне стало известно, что Великобритания ввела санкции на импорт золота из России и введет запрет на приобретение и ввоз прямым или непрямым путем российских угля и угольной продукции, а также нефти.

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Санкции против России
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