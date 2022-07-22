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Путин обсудил с Лукашенко проекты по импортозамещению

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко утром 22 июля провели телефонный разговор. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики.

Главной темой разговора стало сотрудничество между странами. Кроме того, лидеры обсудили комплекс вопросов в области экономики, в том числе конкретные проекты по импортозамещению. Также сообщается, что Путин рассказал о переговорах, которые прошли в Тегеране.

Президенты согласовали назначение нового посла Белоруссии в России. Владимира Семашко на этой должности сменит заместитель главы Администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой.

Ранее Лукашенко рассказывал о деталях телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, он подробно обсудил с президентом России факт разработки планов западных государств по нападению на Москву. Президент Белоруссии добавил, что никогда еще в современной истории страна не сталкивалась с таким беспрецедентным уровнем угроз и вызовов национальной безопасности.

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