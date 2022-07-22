Путин на совещании с Советом безопасности обсудил международную повестку

Президент России Владимир Путин, открывая оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, предложил обсудить международную повестку.

«Мы обсудим сегодня некоторые вопросы международной повестки дня. В начале хотел бы попросить (главу МИД, — прим. «Газеты.Ru») Сергея Викторовича Лаврова рассказать о результатах его поездок за границу», — приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

В совещании принимают участие глава правительства Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников и другие.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин 22 июля намерен провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

До этого глава России проводил совещание с постоянными членами Совета Безопасности 15 июля.