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Миронов призвал сократить депутатам не только отпуска, но и зарплаты

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Депутатам и чиновникам нужно сократить и отпуска, и заработную плату, считает лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов, слова которого приводит ТАСС.

Он назвал абсолютно правильным предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина сократить отпуска для депутатов и чиновников и отметил, что партия его поддерживает.

«Причем считаю, что соответствующее законодательное решение должно приниматься на постоянной основе, без привязки к текущим событиям», — сказал Миронов.

Политик призвал сделать отпуска депутатов и чиновников такими же, как и у большинства работающих граждан — 28 дней.

Помимо этого, Миронов напомнил, что его партия выступает за приравнивание зарплат парламентариев к средним по стране. «Стоит сократить не только отпуска, но и зарплаты. Мы считаем, что депутаты всех уровней должны зарабатывать так же, как и большинство их избирателей, получать средние зарплаты по стране, по своим регионам», — сказал он.

По его мнению, это придаст депутатам стимул повышать средние зарплаты и уровень доходов граждан.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов пожаловался, что не был в отпуске восемь лет.

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