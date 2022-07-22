Жена Байдена поблагодарила американца за оскорбления в адрес ее мужа

В США прохожий выкрикнул жене президента США Джилл Байден, что ее муж — худший человек в мире.

Также он потребовал от американского лидера деньги за бензин. Все произошло, когда первая леди выходила из машины на одной из городских улиц.

Словесная перепалка попала на видео. Джилл в ответ на заявления гражданина лишь улыбнулась и сказала «спасибо за поддержку», сообщает News.ru.

«Ваш муж — худший президент, который у нас когда-либо был. Вы должны нам денег за бензин», — прокричал разгневанный прохожий.