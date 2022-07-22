На Западе опасаются изменения ситуации для Киева после отставки премьера Италии

Уход Марио Драги с поста премьер-министра Италии изменит позицию Рима по отношению к Украине, европейское «единство против России» пошатнется. Об этом пишет журнал The National Interest.

В статье говорится, что независимо от результатов ближайших выборов Италия уже не будет как раньше поддерживать Украины. В случае прихода к власти правых сил, Рим повернет свое лицо к Москве, в случае победы левых — возникнут серьезные разногласия по вопросу оказания помощи Киеву.

Однако это не указывает на то, что новое правительство Италии будет открыто выступать в поддержку России, подытожили авторы публикации.

14 июля Драги заявил, что хочет уйти с должности премьера, однако президент Серджо Маттарелла сразу не принял его отставку. Лишь 21 июля Маттарелла распустил парламент.

Драги был председателем Совета министров Италии с 13 февраля 2021 года. Он объяснил свое решение тем, что «большинство национального единства, которое поддерживало это правительство с момента его создания, ушло».