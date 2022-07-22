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Слуцкий назвал слова Шольца о ненадежности РФ попыткой переложить вину за кризис на Москву

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал в своем Telegram-канале заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Россия является ненадежным поставщиком газа.

По словам Слуцкого, европейским странам не стоит рассуждать о надежности, потому что они допускают незаконное введение санкций, конфискацию финансовых активов и культуру отмены.

«Слова канцлера ФРГ — это очередная попытка переложить вину за кризис в Европе на Москву. (...) И бесполезно теперь объявлять повышение цен имени Путина или призывать к стратегическому терпению европейцев», — отметил он.

По мнению парламентария, к проблемам на энергетических рынках ЕС привела «бездумная антироссийская политика сдерживания» со стороны западных стран.

Он также добавил, что Россия является надежным деловым партнером, что подтверждает подписанное 22 июля в Стамбуле соглашение по экспорту зерна с Украины.

«Именно власти европейских стран сегодня в угоду евроатлантической солидарности ставят антироссийскую риторику выше деловых интересов и нужд простых избирателей», — резюмировал Слуцкий.

22 июля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает Россию ненадежным поставщиком газа. По его словам, у Германии всегда будет достаточно мощностей для выполнения обязательств РФ по поставкам газа и технически у ФРГ никогда не было проблемой исполнить все свои обязательства.

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