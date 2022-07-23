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МО Турции: «продуктовая сделка» будет обновляться автоматически

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Murad Sezer/Reuters

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил, что «продуктовая сделка» не имеет крайних сроков, и, если не возникнет проблем и возражений, будет обновляться автоматически, передает РИА «Новости».

22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и Организации объединенных наций подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу сельхозпродукции с территории Украины по Черному морю.

«Мы не ограничивали соглашение таким периодом, некоторые цифры были упомянуты в начале, но мы не поднимаем этот вопрос на данном этапе, мы предлагаем, чтобы это соглашение было сохранено и продолжалось до тех пор, пока продолжается работа (в рамках соглашений. — «Газета.Ru»)», — сказал Акар.

При этом министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявлял, что «продуктовая сделка» будет действовать в течение 120 дней с возможностью продления на такой же срок, и генсек ООН Антониу Гутерреш говорил, что «продуктовая сделка» будет действовать в течение трех месяцев.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что соглашение о создании зернового коридора будет действовать три года.

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