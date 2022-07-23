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В Крыму рассказали о преодолении последней блокады со стороны Украины

Советник главы Крыма Крючков заявил о преодолении полуостровом последней блокады со стороны Киева

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Владислав Сергиенко/РИА «Новости»

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что восстановление взорванных электроопор в Херсонской области положило конец последней блокаде, которую власти Украины устроили в отношении полуострова, передает РИА «Новости».

«Благодаря проведению спецоперации, нашей армии и работе федеральных министерств Крым преодолел устроенные киевским режимом водную, продовольственную, транспортную блокады, а теперь и самую последнюю — энергетическую», — сказал он.

По его словам, полуостров получает воду по разблокированному Северо-Крымскому каналу, восстановлена торговля и транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, закольцована энергосистема.

«Все возвращается на круги своя», — отметил Крючков.

Накануне сообщалось, что глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в Крыму дал старт работе восстановленных двух линий электропередачи. Это позволит соединить энергосистемы России, Херсонской и Запорожской областей. Переток активной мощности с энергосистемой РФ составит около 600 МВт. В случае отключения от энергосистемы Украины эти регионы смогут получать электроснабжение из России.

В 2015 году были повреждены линии электропередач, по которым ранее переток шел с Украины в Крым. Тогда украинские радикалы взорвали электроопоры в Херсонской области на границе с полуостровом.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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