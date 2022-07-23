На Украине бывшему замглавы СНБО Сивковичу предъявили подозрения в госизмене

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинения в госизмене бывшему заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Владимиру Сивковичу и еще трем сотрудникам Федеральной службы безопасности РФ, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

В ГБР заявили, что указанные сотрудники ФСБ привлекли к сотрудничеству Сивковича, который в 2014 году переехал в Россию. Его обвинили в передаче российским спецслужбам сведений, составляющих гостайну, и намерении «влиять на кадровые решения в органах безопасности Украины». Для этих целей, говорится в сообщении, Сивкович создал в Москве «политический офис», работники которого, утверждает ГБР, вели «разведывательно-подрывную деятельность против Украины».

«Они привлекали к негласному сотрудничеству лиц, имеющих разведывательные возможности на территории Украины и способных оказывать помощь работникам ФСБ», — утверждают в ГБР.

Ранее сообщалось, что на Украине силовики задержали бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) в Автономной Республике Крым Олега Кулинича, который ранее, до марта 2022 года, возглавлял управление СБУ. Его снял с должности президент Украины Владимир Зеленский.