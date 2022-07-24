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Кандидаты на пост британского премьера пообещали ужесточить миграционное законодательство

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LASZLO BALOGH/Reuters

Бывший лорд казначейства Риши Сунак и и.о. главы МИД Великобритании Элизабет Трасс в своих программных заявлениях пообещали ужесточить миграционное законодательство для борьбы с нелегальной миграцией, сообщает газета The Daily Telegraph, опубликовавшая эти заявления.

Сунак, потомок эмигрантов из Индии, в своем заявлении обещает установить предел числа мигрантов, которых Великобритания сможет принимать ежегодно.

«Наша иммиграционная система не работает, и мы должны честно признать это. Количество [мигрантов] должно определяться потребностью. Наш парламент получит возможность контролировать число беженцев, которых мы будем принимать каждый год», — пишет Сунак.

Трасс на страницах The Daily Mail соглашается со своим оппонентом, указывая на африканскую Руанду как на место высылки нелегальных мигрантов из Великобритании.

«Руандская политика верная. Я полна решимости полностью воплотить ее в жизнь, а также рассмотреть вопрос, с какими еще странами мы можем установить аналогичные партнерские отношения», — пишет Трасс, которая также пообещала увеличить количество сотрудников британской пограничной службы.

Ранее кандидат в премьеры Великобритании Риши Сунак назвал инфляцию проблемой номер один в стране.

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