Представитель МИД РФ Захарова предложила СМИ отправить фото Лаврова в Каире в Госдеп

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале предложила журналистам, которые собрались у зала, где состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом, поделиться фотографиями встречи с Госдепартаментом США.

«Отправьте фотографии в Госдеп — они очень беспокоились, что мы их будем использовать в пропагандистских целях. Могут использовать сами», — написала она.

Дипломат также рассказала, что в третьей очереди зарубежных корреспондентов, которых запускали в зал встречи, глава МИД шутливо отметил: «Ребята, я слышал, вы меня не должны фотографировать».

Ранее Захарова пошутила над журналистами, прибывшими на переговоры глав МИД Египта и России. По ее словам, работники СМИ пытались найти рядом с российским министром Сергеем Лавровым «изоляцию», но «она так и не пришла».