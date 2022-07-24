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Лавров заявил, что Россия ценит позицию стран-членов ЛАГ по Украине

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия «ценит позицию стран-членов Лиги арабских государств по Украине». Об этом он сообщил в ходе встречи с постпредами стран-членов ЛАГ, передает РИА «Новости».

«Мы ценим сбалансированную, честную, ответственную позицию стран-членов и Лиги в целом», — сказал он.

По его словам, Россия заинтересована в продвижении партнерства и экономического взаимодействия с ЛАГ, а также в совместной работе по региональным вопросам.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что вместе с Россией и Турцией обеспечивать сопровождение судов с украинским зерном в Черном море будет третья сторона. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с постпредами стран-членов Лиги арабских государств (ЛАГ).

По его словам, меморандум РФ-ООН, который был подписан в Стамбуле одновременно с соглашениями, обязал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша запустить процесс, убедить страны Запада и «добиться от них решения о снятии всех ограничений», введенных против экспорта российского зерна.

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