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МИД Канады подтвердил гибель канадца на Украине

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Global Look Press

МИД Канады подтвердил гибель канадца на Украине, пишет Reuters.

«Сотрудники консульства поддерживают контакты с семьей и предоставляют консульскую помощь», — цитирует агентство сотрудника ведомства.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что на Украине погиб один американский гражданин.

О гибели при обстреле в городе Чернигове 68-летнего гражданина США ранее писала газета New York Times со ссылкой на местные власти. По данным издания, мужчина находился там вместе со своей подругой — жительницей Украины, которая нуждалась в лечении.

14 марта телеканал Fox News сообщил, что один из его корреспондентов, предположительно Бенджамин Холл, получил ранение под Киевом во время освещения событий на Украине.

За день до этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что власти Соединенных Штатов будут выяснять обстоятельства гибели на Украине другого американского журналиста, Брента Рено, чтобы определиться с реакцией на произошедшее.

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