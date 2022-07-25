Генконсул КНР Мэйфан опубликовала цитаты о вмешательстве США в дела других стран

Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан опубликовала в своем Twitter цитаты американских дипломатов о вмешательстве во внутренние дела других стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

Мэйфан привела слова экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о госперевороте.

«Как человек, который помог спланировать госпереворот… это требует много времени», — процитировала его Мэйфан.

Также китайский дипломат вспомнила слова бывшего госсекретаря США Майка Помпео: «мы лгали, мы обманывали, мы крали».

«Таков международный порядок, основанный на правилах?» — прокомментировал пост посол Китая на Кубе Ма Хуэй.

Ранее председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли во время поездки в Индо-Тихоокеанский регион заявил о растущей опасности со стороны китайской армии. По словам американского генерала, активность китайских самолетов и кораблей в Тихоокеанском регионе значительно увеличилась за последнее время. В то же время сохраняется вероятность нападения Китая на Тайвань, что также вызывает озабоченность США и их союзников, отметил Милли.