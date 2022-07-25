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Кандидат в премьеры Британии Сунак пообещал ограничить влияние Китая в стране

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Global Look Press

Экс-глава британского Минфина Риши Сунак, который претендует на должность премьера Британии, планирует на новом посту ограничить влияние Китая в Соединенном Королевстве. Об этом пишет газета The Telegraph.

Он напомнил слова генерального директора МИ-5 Кена Маккалума и директора ФБР Кристовера Рейя, которые заявляли, что Китай является крупнейшей долгосрочной угрозой Великобритании.

Сунак отметил, что китайцы крадут британские технологии и внедряются в университеты, а за рубежом помогают президенту России Владимиру Путину «осуществлять вторжение на Украину, покупая у него нефть». Кроме того, КНР пытается запугивать соседей, включая Тайвань.

«Довольно. Слишком долго политики в Британии и на Западе благоприятствовали Китаю и не замечали его происков и его амбиций. Я положу этому конец в тот же день, когда стану премьер-министром», — добавил политик.

Сунак пообещал, что помешает Китаю «захватывать британские университеты», будет противодействовать хакерам, а также закроет все институты Конфуция, занимающиеся распространением китайского языка и культуры в Великобритании.

Ранее сообщалось, что глава МИД Британии Лиз Трасс планирует активно использовать тему РФ в борьбе за пост премьера Британии.

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