Министр по делам ЕС: Финляндия не планирует прекращать выдачу туристических виз россиянам

Исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что Хельсинки не планирует вводить собственные меры по прекращению выдачи туристических виз в Россию. Об этом она сообщила газете Ilta-Sanomat.

Как рассказала Туппурайнен, политика Финляндии заключается в поддержке общей санкционной политики Евросоюза против РФ. Вопрос выдачи туристических виз в Россию следует согласовать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения, считает она.

По словам министра, ЕС уже заморозил часть соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией и у него есть готовность и к другим действиям.

Она также подчеркнула, что Финляндия не готовит собственных мер по данному вопросу.

С 30 июня Финляндия отменила COVID-ограничения на въезд для туристов из других государств, включая Россию.

Попасть в Финляндию сейчас можно только на автомобиле или автобусе, так как Россия запретила полеты в эту страну, а также в 36 государств в ответ на решение Евросоюза закрыть небо для российских самолетов.