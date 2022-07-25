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Песков ответил на слова Шольца о ненадежности России как поставщика газа

Песков заявил, что Европа страдает от последствий введенных ограничений против России

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MSNBC/YouTube

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа страдает от последствий ограничений, которые сама же ввела. Об этом он сообщил на брифинге, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о ненадежности России как поставщика газа.

По словам Пескова, подобные заявления контрастируют с реальностью и историей поставок газа, так как даже в самые сложные моменты Россия выполняла свои обязательства.

Снижение объемов поставок топлива в Европу связаны с незаконными ограничениями, введенными европейцами, в частности Германией, считает пресс-секретарь.

«[Президент России Владимир] Путин говорил в Тегеране, что «Газпром» надежно выполнял и будет выполнять обязательства. (...) Здесь нет никакой политики, здесь есть последствия ограничений которые ввели европейцы и они сами от них страдают», — заключил он.

22 июля канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что считает Россию ненадежным поставщиком газа.

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