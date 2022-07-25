Премьер Израиля поручил подготовить политические меры против РФ при закрытии «Сохнута»

Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил Министерству иностранных дел страны подготовить серию политических мер в отношении России в случае закрытия российского отделения еврейского агентства «Сохнут». Об этом сообщает издание Israel Hayome.

Лапид, который также возглавляет МИД, намерен принять решение по возможным мерам в ближайшие дни, говорится в публикации.

Бывший посол Израиля в Москве Цви Маген заявил Israel Hayom, что власти страны знают несколько способов, как оказать давление на Россию, речь в том числе идет о присоединении к западным санкциям.

21 мая стало известно, что Басманный суд Москвы в конце июля этого года рассмотрит ходатайство московского управления министерства юстиции России о закрытии «Сохнута».

Премьер Лапид заявлял, что возможное закрытие «Сохнута» в РФ серьезно повлияло бы на российско-израильские отношения.

Международная организация «Еврейское агентство для Израиля «Сохнут» занимается обеспечением связей между евреями всего мира, а также вопросами репатриации. Агентство образовано в 1929 году. Представительства «Сохнута» действуют на территории Российской Федерации с 1989 года.