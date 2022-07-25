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Песков рассказал, готовы ли к встрече с «кентавром» в Кремле

Песков заявил, что в Кремле продолжают соблюдать антиковидные ограничения

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле, несмотря на снятие антиковидных ограничений в России, продолжают сохранять меры предосторожности. Об этом он сообщил на брифинге журналистам отвечая на вопрос, готовы ли в Кремле к встрече с новым вариантом коронавируса «кентавр».

Этот вопрос следует задать медикам или Роспотребнадзору, отметил Песков.

По его словам, в Кремле соблюдают инструкции, несмотря на снятие ограничений.

«Во всех подразделениях администрации президента особые меры предосторожности сохраняются в связи с особым статусом резиденции главы государства», — пояснил пресс-секретарь.

На вопрос о необходимости новой тестовой системы в связи с новым штаммом коронавируса Песков заявил, что если Роспотребнадзор даст такие инструкции, то в Кремле будут следовать им.

Ранее врач-пульмонолог, терапевт, эксперт проекта Coronavirus-Control.ru Светлана Божко заявила, что инфицированный новым вариантом коронавируса «кентавр» способен заразить до 16 человек.

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