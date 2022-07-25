Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Экс-футболист Мостовой: Федотов обязан был взять с собой... 10:27
Поставки газа по «Северному потоку» сократились... 10:26
Замглавы МИД Ирана: Тегеран и Москва работают над созданием... 10:23
Минобрнауки проведет проверку состояния животных Приморского... 10:22
В России могут запретить списывать прожиточный минимум... 10:22
«Ъ»: у банков могут начаться трудности при загрузке... 10:22
В США заявили, что не планируют продавать нефть из своего... 10:18
Курганские подростки разгромили автобусную остановку 10:17
Боррель обеспокоен наличием в Италии политиков, которые не... 10:16
У Пьера Нарцисса нашелся внебрачный сын 10:15
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Двух министров времен Януковича заподозрили в госизмене из-за договора о флоте России в Крыму

close
100%
Владимир Родионов/РИА «Новости»

Двоим бывшим членам правительства времен президента Виктора Януковича сообщили о подозрении в госизмене из-за подготовки Харьковских соглашений с Россией, по которым срок пребывания Черноморского флота РФ продлевался с 2017 года до 2042 года в обмен на скидку на газ. Об этом сообщает портал «Страна.ua» со ссылкой на Госбюро расследований.

«По материалам ГБР сообщено о подозрении в госизмене двум бывшим министрам времен Януковича за подготовку Харьковских соглашений», — говорится в заявлении. Отмечается, что подозрения касаются бывших глав МИД Константина Грищенко и Минюста Александра Лавриновича. Виновные по статье о госизмене на Украине могут получить до пятнадцати лет заключения с конфискацией имущества.

Харьковские соглашения о продлении пребывания Черноморского флота России в Крыму были подписаны тогдашними президентами России и Украины Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем в 2010 году. После присоединения Крыма в 2014 году Россия прекратила действие всех соглашений о базировании флота на Украине, Киев продолжает считать их действующими.

Ранее сообщалось, что украинский суд разрешил ГБР начать специальное досудебное расследование в отношении бывшего премьер-министра страны Николая Азарова. Его также подозревают в государственной измене за участие в подписании Харьковских соглашений.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+