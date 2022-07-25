В Германии заявили, что страна стоит на пороге экономического спада

Настроение немецких предпринимателей упало в июле до худшего уровня с начала пандемии COVID-19, тогда как инфляция и ограниченные поставки энергии могут привести к спаду немецкой экономики. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на Институт экономических исследований в Мюнхене (Ifo).

«Германия находится на грани экономического спада. Развитие экономики тормозят высокие цены на энергоносители. По мнению предпринимателей, бизнес-деятельность в ближайшие месяцы значительно ухудшится», — заявил президент Ifo Клеменс Фюст.

Немецкие исследователи также обращают внимание на стоимость энергоресурсов, динамика которых не в меньшей степени влияет на экономику страны.

«В ближайшие месяцы цены на энергоносители будут играть более важную роль для экономики Германии. Повышение процентных ставок уже в определенной степени учтено», — добавил Фюст.

Ранее обозреватель газеты Die Welt Томас Штраубхаар заявил, что США оказывают серьезное экономическое давление на Германию, несмотря на то, что страна столкнулась со сложнейшим кризисом.