Жители Конго разгромили штаб ООН за неэффективность

Демонстранты взяли штурмом и разграбили здания и склады миссии ООН в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщил новостной портал Actualite.

Протестующие требуют вывода миротворцев ООН из конголезской провинции Северное Киву. Демонстрация проводилась по инициативе нескольких общественных организаций, в том числе женских, которые обвиняют ООН в неспособности создать в этой части страны условия для безопасного проживания населения.

С утра 25 июля демонстранты возвели в центральных кварталах Гомы баррикады и перекрыли автомобильное движение. В городе, численность которого достигает 700 тыс. человек, были закрыты магазины, рынки, банки и офисы коммерческих компаний.

Основная акция состоялась перед зданием региональной штаб-квартиры ООН — крупнейшей на востоке ДРК. Полиция разогнала митингующих с использованием спецсредств, включая резиновые пули, но через некоторое время часть демонстрантов вернулась к штаб-квартире ООН и начала штурмовать ее.

Сотрудников миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК) эвакуировали из подвергшихся разгрому зданий на двух вертолетах, пишет издание.

«Мы осуждаем нападения на объекты ООН. Эти действия совершены мародерами», — заявил замглавы МООНСДРК Хассим Диань.

Ранее сообщалось, что дипломаты ДР Конго попросили главу СПЧ о встрече после публикаций о преступлениях ВСУ и нацбатальонов.