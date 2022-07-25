В МИД РФ предостерегли Киев от продолжения провокаций в отношении Запорожской АЭС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия предостерегает режим президента Украины Владимира Зеленского от продолжения провокаций в отношении Запорожской атомной электростанции (АЭС). Ее комментарий размещен на сайте внешнеполитического ведомства.

«Предостерегаем режим Зеленского от продолжения провокаций в отношении крупнейшей в Европе атомной электростанции, чреватых ядерной аварией, тяжкие последствия которой могут коснуться не только Украины», — указала дипломат.

По ее словам, российская сторона призывает международное сообщество к бдительности в этом вопросе и осуждению действий официального Киева.

Также Захарова заявила, что все большую тревогу в последнее время вызывает напряженная ситуация вокруг Запорожской АЭС, которую нагнетают власти Украины, в том числе путем распространения дезинформации о якобы негативном влиянии присутствующих на этом объекте представителей РФ на обеспечение его безопасности.

На прошлой неделе член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли местную АЭС.

Также сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил повысить оперативность уничтожения над приграничными с Россией регионами беспилотников ВСУ. Также он приказал жестко пресекать обстрелы жилых кварталов в перешедших под контроль российских Вооруженных сил населенных пунктах.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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