Сергей Лавров начал визит в Уганду

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Уганду 25 июля, где уже провел короткую встречу с главой МИД страны Сэмом Кутесой.

26 июля Лавров встретится с президентом страны Йовери Мусевени. Об этом РИА «Новости» рассказал временный поверенный в делах посольства Уганды в РФ Рутазиндва Гидеон.

Уганда стала третьим африканским государством, которое Лавров посещает в рамках большого африканского турне.

Накануне он посетил Египет и Республику Конго.

Сам Йовери Мусевени неоднократно бывал в России. В ходе первого саммита Россия — Африка, который прошел в Сочи в 2019 году, он провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Уганда входит в Содружество наций. Страна граничит на севере с Южным Суданом, на западе — с Демократической Республикой Конго, на юге — с Руандой и Танзанией, на востоке — с Кенией. На юго-востоке омывается озером Виктория.

1 марта 1962 года Великобритания предоставила Уганде самоуправление, а 9 октября 1962 года — полную независимость. Уганда была провозглашена унитарным государством.

В 2021 году президентские и парламентские выборы в Уганде состоялись 14 января. Действующий глава государства Йовери Мусевени был переизбран на шестой срок. 12 мая он принес присягу и вступил в должность. 8 июня президент представил в парламент список членов нового кабинета министров.