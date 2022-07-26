Кадыров посмеялся над участниками прошедшего в Праге форума свободных народов России

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал так называемый форум свободных народов России, прошедший в Праге. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание на то, что участники форума выделили 34 страны, которые, по их мнению, могли бы появиться в случае исчезновения Российской Федерации.

«Участники предложили даже... карту построссийского пространства. На карте есть СоедЕненные (да, да, с ошибкой) Штаты Сибири, Лапландия, Кавказская конфедерация (непонятно, почему не указали независимые «страны», входящие в нее)», — написал чеченский лидер.

Кадыров добавил, что на этой карте забыли упомянуть также Нарнию, Изумрудный город, Зазеркалье, Тридевятое Царство, Атлантиду, Лукоморье и Хоббитон.

Глава Чечни выразил надежду на то, чтобы не «возродилась» среди этих «сказочных королевств» Дейнерис Бурерожденная, мать драконов (персонаж культового американского фэнтези-сериала «Игра престолов» — прим.).

Ранее Кадыров высмеял предложенный депутатами Верховной рады Украины законопроект о признании Ичкерии.