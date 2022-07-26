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Основатель рок-группы «Агата Кристи» стал кандидатом в депутаты

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РИА «Новости»

Основатель советской и российской рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выдвинулся в качестве кандидата в депутаты городской думы Асбеста в Свердловской области. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные городской территориальной избирательной комиссии (ТИК).

Музыкант, который провел детство и юность в Асбесте, будет участвовать в выборах в качестве кандидата-самовыдвиженца. Всего в выборах в законодательный орган Асбеста примут участие 81 человек.

По данным «Ъ», местная ТИК ранее отказалась заверить список кандидатов-одномандатников от КПРФ из-за сомнений в достоверности подписей. Позже избирательная комиссия Свердловской области отменила это решение и заверила список кандидатов от коммунистов.

В мае музыкант высказался о своем отношении к российской специальной военной операции, отметив, что страна стоит на пороге «цивилизационных, геополитических» изменений. Самойлов выразил уверенность, что в текущих условиях рок-музыка не может оставаться «вне политики».

Ранее музыкант заявил, что видеохостинг YouTube удаляет видео концертов «За победу». По его словам, удаляют и новости о концертах.

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