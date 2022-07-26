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Косово обяжет сербов делать временные удостоверения личности для въезда в республику

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

С 1 августа граждане Сербии, направляющиеся в Косово, должны будут предъявлять временное удостоверение личности на время своего визита в частично признанную республику. Об этом пишет издание Euractiv.

В соответствии с новыми правилами, прибывающие в Косово сербы получат документ, действующий 90 дней, — его можно будет использовать в государственных учреждениях. До этого сербов обязывали получать косовские автомобильные номера при въезде на территорию республики.

Решение косовских властей вызвало возмущение в Сербии. В частности, президент Александар Вучич заявил, что Приштина готовит необоснованную «атаку» на сербов.

Глава МВД Сербии Александр Вулин ранее поддержал позицию президента России Владимира Путина по Косово и республикам Донбасса. По его словам, признавая самопровозглашенную республику Косово, Запад лишает себя права осуждать признание Донецкой и Луганской народных республик со стороны России, на что указал российский лидер. Международное право было «убито агрессией НАТО в Сербии в 1999 году», и «ничто его не оживит на Украине», констатировал Вулин.

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