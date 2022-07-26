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Совет Евросоюза продлил действие санкций против РФ на полгода

Совет Евросоюза продлил действие санкций против России до 31 января 2023 года из-за ситуации на Украине

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Совет Европейского союза 26 июля продлил на шесть месяцев — до 31 января 2023 года — санкции в отношении России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что речь идет об уже действующих ограничениях в отношении отдельных секторов российской экономики.

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против главы Минюста РФ и пяти российских губернаторов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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Санкции против России
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